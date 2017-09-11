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    В Харьковской области женщина ножом изуродовала подругу

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (67)

    (обновлено: )451
    По данным полиции, до поздней ночи потерпевшая распивала спиртные напитки со своей подругой. Опьянев, 37-летняя женщина устроила ссору, схватила кухонный нож и порезала лицо знакомой.
    В Харьковской области женщина ножом изуродовала подругу
    ГУ Нацполиции в Харьковской области

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Женщина ножом изрезала лицо подруги в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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    "Правоохранители установили, что до поздней ночи потерпевшая распивала спиртные напитки со своей подругой. Опьянев, 37-летняя женщина устроила ссору, схватила кухонный нож и порезала лицо знакомой", — говорится в сообщении.

    Подозреваемая не стала отрицать своей вины и призналась в совершении преступления. Что стало причиной конфликта между женщинами, сейчас устанавливают правоохранители.

    Следователем Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

    ГУ Нацполиции в Харьковской области
    В Харьковской области женщина ножом изуродовала подругу

    Напомним, под Харьковом рабочий базы отдыха вонзил мужчине нож в шею.

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