ГУ Нацполиции в Харьковской области

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Женщина ножом изрезала лицо подруги в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Правоохранители установили, что до поздней ночи потерпевшая распивала спиртные напитки со своей подругой. Опьянев, 37-летняя женщина устроила ссору, схватила кухонный нож и порезала лицо знакомой", — говорится в сообщении.

Подозреваемая не стала отрицать своей вины и призналась в совершении преступления. Что стало причиной конфликта между женщинами, сейчас устанавливают правоохранители.

Следователем Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

ГУ Нацполиции в Харьковской области В Харьковской области женщина ножом изуродовала подругу

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