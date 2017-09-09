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    Киев

    Стрельба на детской площадке в Киеве: ранена женщина

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (62)

    (обновлено: )55920
    По предварительным данным, "невменяемая женщина" без документов просто подошла к пострадавшей со словами "ты светишься" и начала стрелять.
    На месте стрельбы в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на детской площадке на бульваре Кольцова произошла стрельба.

    Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в facebook.

    dtp.kiev.ua
    На месте стрельбы в Киеве

    "К месту подъезжают несколько скорых и полиция. На земле лежит раненая женщина. Неподалеку стрелявшая женщина, с пистолетом в руке. Нападавшую нейтрализуют. У пострадавшей проникающее огнестрельное ранение, готовят к госпитализации(…) Как оказалось, невменяемая женщина без документов просто подошла к пострадавшей со словами "ты светишься" и начала стрелять", — сообщает подробности стрельбы портал.

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    Напомним, в пятницу вечером в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство". По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури) принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. По данным СМИ, девушка, пострадавшая при взрыве, является всемирно известной украинской моделью Натальей Кошель, сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

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