Стрельба на детской площадке в Киеве: ранена женщина

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на детской площадке на бульваре Кольцова произошла стрельба.

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в facebook.

dtp.kiev.ua На месте стрельбы в Киеве

"К месту подъезжают несколько скорых и полиция. На земле лежит раненая женщина. Неподалеку стрелявшая женщина, с пистолетом в руке. Нападавшую нейтрализуют. У пострадавшей проникающее огнестрельное ранение, готовят к госпитализации(…) Как оказалось, невменяемая женщина без документов просто подошла к пострадавшей со словами "ты светишься" и начала стрелять", — сообщает подробности стрельбы портал.

Смотрите также: Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва авто в центре Киева

Напомним, в пятницу вечером в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство". По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури) принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. По данным СМИ, девушка, пострадавшая при взрыве, является всемирно известной украинской моделью Натальей Кошель, сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое.