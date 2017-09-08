Подробности стрельбы в Киеве: ранены иностранцы, полиция ищет нападавших

Пресс-служба ГУ НП Киева

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Полицейские обнаружили серый автомобиль Opel, из которого сегодня днем на Дегтяревской стреляли неизвестные. Машину без бампера бросили на Белорусской улице – неподалеку от места стрельбы. У автомобиля разбиты окна, также в нем лежал автомат.

Кроме того, через несколько минут на линию 102 поступила информация о том, что в медицинский центр на улице Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями.

По вызовам выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, эксперты-криминалисты и сотрудники уголовного розыска. Правоохранители устанавливают обстоятельства совершенного, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать событие.

Позже, в 16:00, на Дегтяревской, 25, полицейские обнаружили автомобиль Jaguar с повреждениями от выстрелов и следами крови в салоне.

По словам свидетелей также установлено, что злоумышленники были в автомобиле Opel, который оставили на улице Белорусской. По предварительной информации, их было двое. Во дворе дома, куда они бежали, оперативники нашли спортивную сумку, в которой обнаружили рожок к автомату, балаклаву, зажигалку и окурки.

Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.