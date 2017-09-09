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    Полиция vs добытчики янтаря. На видео попал момент стрельбы под Ровно

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    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс (223)

    (обновлено: )12221
    Полицейские открыли стрельбу по нелегальным добытчикам янтаря вблизи села Бельская Воля Владимирецкого района Ровенской области. Инцидент произошел 7 сентября. Момент стрельбы зафиксировали очевидцы.
    Полиция vs добытчики янтаря. На видео попал момент стрельбы. Видео
    Четверта влада Рівне/Youtube

    Внимание! Видео содержит нецензурную лексику, оно доступно по ссылке.

    Конфликт разгорелся, когда лесники на тракторах направлялись на территорию заповедника, чтобы ликвидировать последствия размытия грунта и засыпать ямы в местах незаконной добычи янтаря. Около 40 добытчиков пытались помешать им, заблокировав движение, сообщает пресс-служба областной полиции.

    "Лесники позвали на помощь полицейских. Но в селе Бельская Воля правоохранителям перегородили дорогу около 150 местных жителей, которые начали оказывать сопротивление и бросать камни в сторону правоохранителей. В связи с этим полицейские применили стрельбу резиновыми пулями и баллончики со слезоточивым газом", — сказано в сообщении.

    ГУ НП в Ровенской области
    Конфликт между нелегальными добытчиками янтаря и полицией в Ровенской области, 7 сентября 2017

    Конфликты из-за янтаря происходят постоянно в Ровенской области.

    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде призвал народных депутатов принять закон, который легализует деятельность копателей янтаря.

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