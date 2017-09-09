Полиция vs добытчики янтаря. На видео попал момент стрельбы под Ровно

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Конфликт разгорелся, когда лесники на тракторах направлялись на территорию заповедника, чтобы ликвидировать последствия размытия грунта и засыпать ямы в местах незаконной добычи янтаря. Около 40 добытчиков пытались помешать им, заблокировав движение, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Лесники позвали на помощь полицейских. Но в селе Бельская Воля правоохранителям перегородили дорогу около 150 местных жителей, которые начали оказывать сопротивление и бросать камни в сторону правоохранителей. В связи с этим полицейские применили стрельбу резиновыми пулями и баллончики со слезоточивым газом", — сказано в сообщении.

ГУ НП в Ровенской области Конфликт между нелегальными добытчиками янтаря и полицией в Ровенской области, 7 сентября 2017

Конфликты из-за янтаря происходят постоянно в Ровенской области.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде призвал народных депутатов принять закон, который легализует деятельность копателей янтаря.