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    В Киеве сгорел ресторан на воде

    (обновлено: )66810
    Сообщение о возгорании поступило около 5:00. К 7:00 пожар был ликвидирован. В настоящее время идет разбор конструкций. В результате пожара пострадал охранник.
    На месте пожара в недостроенном ресторане на Русановской набережной в Киеве, 14 сентября 2017
    112 Украина

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Недостроенный ресторан на воде сгорел на Русановской набережной в Киеве, пострадал охранник, сообщает утром в четверг 112 Украина.

    "Мужчина надышался угарным газом, его забрала скорая", — говорится в сообщении.

    Сообщение о возгорании поступило около 5:00.

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    На момент публикации пожар удалось ликвидировать, идет разбор конструкций.

    Ресторан находился на ремонте. "Он (ресторан — Ред.) выгорел полностью", — уточнила корреспондент в эфире.

    Espreso.TV
    На месте пожара в недостроенном ресторане на Русановской набережной в Киеве, 14 сентября 2017

    В августе произошел пожар в ресторане, который расположен возле киностудии Довженко в Киеве. Пострадавших не было.

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