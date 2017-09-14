В Киеве сгорел ресторан на воде

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Недостроенный ресторан на воде сгорел на Русановской набережной в Киеве, пострадал охранник, сообщает утром в четверг 112 Украина.

"Мужчина надышался угарным газом, его забрала скорая", — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило около 5:00.

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На момент публикации пожар удалось ликвидировать, идет разбор конструкций.

Ресторан находился на ремонте. "Он (ресторан — Ред.) выгорел полностью", — уточнила корреспондент в эфире.

Espreso.TV На месте пожара в недостроенном ресторане на Русановской набережной в Киеве, 14 сентября 2017

В августе произошел пожар в ресторане, который расположен возле киностудии Довженко в Киеве. Пострадавших не было.