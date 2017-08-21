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    Киев

    В Киеве сгорел ресторан возле киностудии Довженко

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (192)

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    Пожар возник в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана "Шам". Площадь возгорания составила около 500 кв.м. Пожарным удалось ликвидировать пламя.
    В Киеве сгорело заведение
    Пресс-служба ГСЧС в Киеве

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. В Киеве загорелся ресторан, который расположен возле киностудии Довженко.

    Пресс-служба ГСЧС в Киеве
    В Киеве сгорело заведение

    "21 августа в 16:50 в Киеве по проспекту Победы, 42 в парке им. Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана "Шам" возник пожар, площадь которого составляет около 500 кв.м. В 17:22 пожар локализован. в 18:03 пожар ликвидирован", — отмечается в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.

    Жертв и пострадавших нет.

    Напомним, пожар произошел на территории воинской части в Лозовой Харьковской области.

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