В Киеве сгорел ресторан возле киностудии Довженко

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. В Киеве загорелся ресторан, который расположен возле киностудии Довженко.

Пресс-служба ГСЧС в Киеве В Киеве сгорело заведение

"21 августа в 16:50 в Киеве по проспекту Победы, 42 в парке им. Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана "Шам" возник пожар, площадь которого составляет около 500 кв.м. В 17:22 пожар локализован. в 18:03 пожар ликвидирован", — отмечается в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.



Жертв и пострадавших нет.

Напомним, пожар произошел на территории воинской части в Лозовой Харьковской области.