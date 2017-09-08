Пьяные разборки. В Киеве произошел массовый конфликт из-за Донбасса

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Конфликт с дракой и ножевым ранением произошел в столице рано утром в пятницу у заведения "Гадкий Койот", сообщают очевидцы.

"Конфликт произошел из-за того, что один из отдыхающих заведения — боец, который около года назад вернулся с востока Украины, услышал как неизвестный ему человек громко прославлял террористические организации ДНР и ЛНР. Они вышли во двор. Сначала просто болтали, но ценитель террористов позвал друзей, которые начали вовсю бить мужчину. Разбили голову. Мужчина не растерялся и достал нож, потому что бой был очень неровный — 12 против 1", — сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Facebook "Киев Оперативный" Разборки возле "Гадкого Койота" в Киеве

В это время на место прибыл наряд Управления полиции охраны в Киеве, которых вызвали в заведении. Во время задержания мужчина нанес полицейскому удар ножом в ногу. После чего полицейского госпитализировали.

Все участники драки находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что массовая драка из-за строительства кладбища произошла в Виннице.