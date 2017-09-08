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    Киев

    Пьяные разборки. В Киеве произошел массовый конфликт из-за Донбасса

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    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (38)

    (обновлено: )275648
    Сообащется, что экс-боец антитеррористической операции, год назад вернувшийся с Донбасса, и сторонники самопровозглашенных ДНР и ЛНР устроили конфликт с дракой в заведении "Гадкий Койот".
    Разборки возле Гадкого Койота в Киеве
    Facebook "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Конфликт с дракой и ножевым ранением произошел в столице рано утром в пятницу у заведения "Гадкий Койот", сообщают очевидцы.

    "Конфликт произошел из-за того, что один из отдыхающих заведения — боец, который около года назад вернулся с востока Украины, услышал как неизвестный ему человек громко прославлял террористические организации ДНР и ЛНР. Они вышли во двор. Сначала просто болтали, но ценитель террористов позвал друзей, которые начали вовсю бить мужчину. Разбили голову. Мужчина не растерялся и достал нож, потому что бой был очень неровный — 12 против 1", — сообщается в паблике "Киев Оперативный".

    Facebook "Киев Оперативный"
    Разборки возле "Гадкого Койота" в Киеве

    В это время на место прибыл наряд Управления полиции охраны в Киеве, которых вызвали в заведении. Во время задержания мужчина нанес полицейскому удар ножом в ногу. После чего полицейского госпитализировали.

    Все участники драки находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

    Ранее сообщалось, что массовая драка из-за строительства кладбища произошла в Виннице.

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