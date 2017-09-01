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01.09.201717:23
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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о перестрелке в Харькове: новый "отжим" или просто разборки?

    Тема:

    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (17)

    (обновлено: )13820
    Сообщениями о перестрелках на улицах мирных городов украинцев нынче не удивишь: в Харькове произошла массовая перестрелка, поговаривают о причастности бывших АТОшников…. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут они в соцсетях?
    На месте перестрелки в Харькове
    sq.com.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Неспокойно было в Харькове накануне Дня знаний. В четверг, 31 августа, поздно вечером напротив завода "Турбоатом" произошла массовая перестрелка между двумя группами людей. По информации СМИ в ход пошло не только травматическое, но и огнестрельное оружие, ранения получил 25-летний харьковчанин. Всего в конфликте участвовали более 20 человек. В Нацполиции пока не установили принадлежность участников конфликта к каким-либо организациям. Однако местные СМИ пишут, что правоохранители так никого не задержали. 

    Пока официальный отчет не появился, в украинском сегменте соцсетей уже блуждают свои версии случившегося: "Как сообщают наши харьковские волонтеры, вчера ширяевцы (харьковский ГК "Азов", которым руководит Олег Ширяев) вступили в кровавые разборки с местными "атошниками" из-за раздела сфер влияния по "крышеванию" коммерческих структур"; "Из-за характерного поведения, полиция вначале думала, что это активисты какого-то мирного ГО, а событие — типичная мирная акция протеста. Но никто не признался. Как можно прошляпить банду из 20 человек…". "Ну ясно никого не поймали, братаны на стрелку приезжали по отжиму турбоатома", — есть в сетях и такие версии. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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