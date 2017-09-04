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    Киев

    Автор уничтоженных "Икон Революции" намерен лично восстановить их

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    Sociopath сообщил, что "Иконы Революции" в оригинальном размере в одном экземпляре есть в его коллекции, так же, как и трафареты, которыми они были созданы.
    Трафареты граффити Иконы Революции
    Facebook Sociopath

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Автор уничтоженных "Икон Революции" на фасаде дома на ул Грушевского в Киеве, художник Sociopath высказался против их восстановления группой художников и хочет сделать это лично. Об этом автор граффити написал на своей странице в Facebook.

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    Фото со страницы C14 news в Facebook
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    Художник считает, что восстановление граффити без его участия является неправильным, а с просьбой восстановить картины никто из представителей государственных институтов к нему не обращался. В то же время он выразил готовность восстановить трилогию, как только ситуация приобретет правильное развитие.

    "Мне, как и Вам, жаль, что такое произошло. Однако, никто из представителей государственных институтов, кроме простых украинцев, не обращался ко мне с просьбой восстановить картины. Надеюсь, Вы понимаете, что самовольное возобновление в данной ситуации невозможно", — написал он.

    "Читаю, что группа художников, якобы, завтра — 4 сентября, будет восстанавливать рисунки без моего участия. Обидно, но такой шаг, как по мне, является ничем иным, как попыткой обмануть нас всех и пропиариться на этой ситуации", — добавил автор.

    Sociopath сообщил, что "Иконы Революции" в оригинальном размере в одном экземпляре есть в его коллекции, так же, как и трафареты, которыми они были созданы.

    "Я обещаю Вам всем, что восстановлю Трилогию, как только ситуация приобретет правильное развитие", — заверил он.

    Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка. Позднее куратор художественных проектов Гео Лероса заявил, что киевские художники намерены восстановить стертые патриотические граффити времен Майдана.

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    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
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