На культурном фронте без перемен. Что знают об Украине в мире

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

На культурном поприще

Многие украинские деятели культуры, музыки и кино сегодня более известны за границей, чем у себя на родине. Хотя они формируют международный имидж нашей страны. Сегодня Украина принимает активное участие в международных кинофестивалях, литературных и музыкальных конкурсах — и не остается незамеченной.

Так, на днях стало известно, что в 2018 году Украину на юбилейном "Оскаре" представит драма "Уровень черного" украинского режиссера Валентина Васяновича.

Картина о 50-летнем свадебном фотографе, переживающем личностный кризис, обошла в национальном отборе 7 других претендентов: "Войну химер" Марии и Анастасии Старожицких, "Dzidzio Контрабас" Олега Борщевского, "Стремглав" Марины Степанской, "Червоного" Зазы Буадзе, "Живую" Тараса Химича, "Никиту Кожемяку" Манука Депояна и "Чужую молитву" Ахтема Сейтаблаева.

Следует отметить, что впервые Украину на "Оскаре" в 2003 году представляла картина "Мамай" Олеся Санина, однако она не вошла в число номинантов.

Лишь в 2016 году впервые в истории украинская лента о событиях на Евромайдане "Зима в огне: Украинская борьба за свободу" режиссера Евгения Афинеевского попала в пятерку номинатов в категории "Лучший документальный фильм". Но картина так и не получила заветную статуэтку.

Принимает участие Украина и в Каннской фестивале. В этом году наша страна в десятый раз представила свой национальный павильон.

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Дебют Украины в Каннах произошел в 2010 годом. Лента Сергея Лозницы "Счастье мое" стала первым украинским фильмом, который был включен в основную конкурсную программу кинофестиваля.

Сюжет картины построен на истории заблудившегося шофера грузового автомобиля.

В 2011 году украинский режиссер Марина Врода впервые получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале за 15-минутную короткометражку "Кросс" (воспоминания автора о занятиях по физкультуре).

В августе 2012 года фильм украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого "Ядерные отходы", снятый в Чернобыле и Припьяти, завоевал награду 65-го юбилейного кинофестиваля в Локарно.

Это был первый украинский фильм за всю историю фестиваля, удостоенный награды "Леопард будущего".

В ноябре 2016 года на шировкие экраны вышел украинский фильм "Гнездо горлицы" — история украинской женщины-гастарбайтера, которая после возвращения в Украину к мужу и дочери должна сделать непростой выбор между жизнью, которую она знала и той, которую привезла с собой.

Лента стала лучшим украинским полнометражным фильмом Одесского международного кинофестиваля. Также лента получила приз экуменического жюри Международного кинофестиваля Мангейм-Гейдельберг. Четвертый Индийский фестиваль кинофильмов отметил "Гнездо горлицы" призом жюри как лучший полнометражный фильм.

Также Украина является участников Международного фестиваля в Карловых Варах.

В июле 2017 года фильм совместного производства Украины и Словакии режиссера Петер Бебьяк под названием "Граница/Межа" отметили "Хрустальным глобусом" за лучшую режиссерскую работу.

Фильм рассказывает о реальных событиях, происходивших на словацко-украинской границе в 2007 году: именно тогда Словакия присоединилась к Шенгенской зоне.

Музыка

Начиная с 2003 года, Украина участвует в конкурсе песни Евровидение.

Первую победу стране принесла в 2004 году Руслана, исполнив в Стамбуле (Турция) песню "Wild dances" ("Дикие танцы"). В следующем году благодаря победе певицы Украина впервые принимала у себя конкурс, который был юбилейным 50-м.

Второй раз победу Украине принесла Джамала в 2016 году. В Стокгольме (Швеция) она исполнила песню "1944" о депортации крымских татар.

Однако во второй раз во время принятия конкурса не обошлось в Украине без громкого политического скандала из-за запрета на въезд российской конкурсантки Юлии Самойловой.

Кроме того, в 2012 году представительница Украины Анастасия Петрик стала победителем детского "Евровидения". С песней "Небо" 10-летняя украинка получила максимальные 12 баллов сразу от восьми стран.

Следует отметить, что ежегодно в Украине проводят разнообразные музыкальные фестивали.

Среди них одним из самых популярных является Аlfa Jazz Fest, который уже проводился во Львове уже 7 раз. По версии британской газеты The Guardian, Аlfa Jazz Fest внесен в ТОП-10 лучших джаз-фестивалей Европы.

Литература

С 2006 года Украина активно участвует в Литературной премии Центральной Европы Angelus. За это время три украинских автора получили эту премию.

В 2013 году лауреатом этой премии за книгу "Музей покинутых секретов" стала украинская писательница Оксана Забужко, а первым среди отмеченных оргкомитетом в 2006 году был Юрий Андрухович за роман "Двенадцать обручей".

В 2015 году писатель Сергей Жадан стал третьим украинцем, получившим премию за роман "Месопотамия".

Кроме того, на литературном поприще до 2014 года Украина была активным участником Международного конкурса "Искусство книги", который проводится среди стран СНГ в Москве.

В 2010 году издание "Украина: поэзия тысячелетий" — "Роксолания: изгнание из рая" получило гран-при 7 Международного конкурса "Искусство книги".

Кроме гран-при, Украина тогда получила еще и 1-е место в номинации "Лучшая книга для детей и юношества" (книга "Вечера на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя издательства "Грани-Т").

По материалам из открытых источников интернет