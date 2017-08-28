КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные разбили мемориальную доску в честь Героя Небесной сотни Романа Сеника, установленную в столице его семьей из Яворивского района Львовской области, сообщает ZIK.

По словам сестры Сеника, Леси Лысак, фотографию уничтоженной мемориальной доски брата ей прислала из Киева жена Александра Бадеры — тоже Героя Небесной сотни, их доски находятся рядом.

ZIK В Киеве разбили мемориальную доску Герою Небесной сотни

"Светлана Бадера написала заявление в полицию. А я жду информацию, началось ли расследование… Возможно, придется ехать самой в Киев", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Полтаве неизвестные разбили две мемориальные доски погибшим военным в Донбассе, а также повредили мемориальную доску председателю директории УНР Симону Петлюре.