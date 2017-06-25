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    В Одессе сняли мемориальную доску маршалу Жукову - СМИ

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (180)

    (обновлено: )17109
    Мемориальная доска маршалу Георгию Жукову, которую в ночь на воскресенье демонтировали неизвестные, была установлена на одноименном проспекте в Одессе.
    Мемориальная доска маршалу Жукову
    УНН

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье была демонтирована мемориальная доска маршалу Георгию Жукову, установленная на одноименном проспекте в Одессе. Об этом сообщает УНН.

    Смотрите также: В Одессе снесли памятный камень маршалу Жукову

    "Неизвестные в Одессе ночью сняли мемориальную доску маршалу Жукову", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Одессе демонтировали установленный памятный камень маршалу СССР Георгию Жукову. Камень на проспекте, который до недавнего времени носил имя Жукова, но в рамках декоммунизации был переименован в проспект Небесной сотни, установили сторонники запрещенной в Украине Коммунистической партии.

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