В Одессе сняли мемориальную доску маршалу Жукову - СМИ

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье была демонтирована мемориальная доска маршалу Георгию Жукову, установленная на одноименном проспекте в Одессе. Об этом сообщает УНН.

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"Неизвестные в Одессе ночью сняли мемориальную доску маршалу Жукову", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе демонтировали установленный памятный камень маршалу СССР Георгию Жукову. Камень на проспекте, который до недавнего времени носил имя Жукова, но в рамках декоммунизации был переименован в проспект Небесной сотни, установили сторонники запрещенной в Украине Коммунистической партии.