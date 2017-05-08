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    Общество

    Памятный камень Жукову демонтировали в Одессе

    Тема:

    Обратная декоммунизация в Одессе (141)

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    Памятный камень, на проспекте, который до недавнего времени носил имя советского маршала, но в рамках декоммунизации был переименован в проспект Небесной сотни, установили сторонники запрещенной в Украине Коммунистической партии.
    Демонтаж памятного камня Г.К. Жукову в Одессе
    Facebook Сергея Стерненко

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Одессе демонтировали установленный накануне памятный камень маршалу СССР Георгию Жукову.

    В Одессе протестовали против переименования проспекта Маршала Жукова в честь Небесной сотни. Архивное фото
    Думская.net
    Декоммунизация и внутреннее сопротивление

    Камень, на проспекте, который до недавнего времени носил имя Жукова, но в рамках декоммунизации был переименован в проспект Небесной сотни, установили сторонники запрещенной в Украине Коммунистической партии, сообщает Радио Свобода.

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    На мраморном камне была надпись: "Здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского Союза Г.К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ".

    Как отмечается, после споров активистов с полицейскими на место происшествия прибыли коммунальщики, которые в итоге с помощью техники они демонтировали камень.

    Facebook Сергея Стерненко
    Демонтаж памятного камня Г.К. Жукову в Одессе

    Напомним, в конце апреля в Одессе облили красной краской барельеф Георгию Жукову

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