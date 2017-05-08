Памятный камень Жукову демонтировали в Одессе

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Одессе демонтировали установленный накануне памятный камень маршалу СССР Георгию Жукову.

Камень, на проспекте, который до недавнего времени носил имя Жукова, но в рамках декоммунизации был переименован в проспект Небесной сотни, установили сторонники запрещенной в Украине Коммунистической партии, сообщает Радио Свобода.

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На мраморном камне была надпись: "Здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского Союза Г.К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ".

Как отмечается, после споров активистов с полицейскими на место происшествия прибыли коммунальщики, которые в итоге с помощью техники они демонтировали камень.

Facebook Сергея Стерненко Демонтаж памятного камня Г.К. Жукову в Одессе

Напомним, в конце апреля в Одессе облили красной краской барельеф Георгию Жукову.