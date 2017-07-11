КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. В ночь на 10 июля двое неизвестных разбили мемориальную доску погибшему в АТО бойцу батальона "Азов" Николаю Троицкому, установленную на фасаде школы №55 г. Одесса, сообщает общественный активист Олег Симашко в соцсети Facebook.

Олег Симашко в Facebook В Одессе разбили мемориальную доску погибшему в АТО военному

По его словам, одесская мэрия до сих пор не приняла доску на баланс. "Поэтому даже если бы произошло чудо, и новая полиция нашла вандалов-украиноненавистников, то в процессуальном поле не смогла бы сделать никаких весомых взысканий", — написал он.

Олег Симашко в Facebook В Одессе разбили мемориальную доску погибшему в АТО военному

Симашко добавил, что вместо разбитой гранитной доски будет установлена ударопрочная.

В конце апреля один мужчина с молотком уже пытался разбить эту же мемориальную доску, но его спугнула сторож. На этот раз вандалов было двое, уточнил активист.