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    В Одессе разбили мемориальную доску погибшему в АТО военному

    (обновлено: )6010
    В Одессе разбили мемориальную доску погибшему в АТО военному
    Олег Симашко в Facebook

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. В ночь на 10 июля двое неизвестных разбили мемориальную доску погибшему в АТО бойцу батальона "Азов" Николаю Троицкому, установленную на фасаде школы №55 г. Одесса, сообщает общественный активист Олег Симашко в соцсети Facebook.

    Олег Симашко в Facebook
    В Одессе разбили мемориальную доску погибшему в АТО военному

    По его словам, одесская мэрия до сих пор не приняла доску на баланс. "Поэтому даже если бы произошло чудо, и новая полиция нашла вандалов-украиноненавистников, то в процессуальном поле не смогла бы сделать никаких весомых взысканий", — написал он.

    Олег Симашко в Facebook
    В Одессе разбили мемориальную доску погибшему в АТО военному

    Симашко добавил, что вместо разбитой гранитной доски будет установлена ударопрочная.

    В конце апреля один мужчина с молотком уже пытался разбить эту же мемориальную доску, но его спугнула сторож. На этот раз вандалов было двое, уточнил активист.

     

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