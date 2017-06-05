В Киеве открыли новую мемориальную доску Булгакову

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В Киеве открыли мемориальную доску писателю Михаилу Булгакову. Об этом сообщается на официальном сайте Шевченковской районной администрации в городе Киеве.

shev.gov.ua Памятный знак установили на доме по бульвару Т. Шевченко № 14, где располагалась Первая киевская гимназия, в которой учился писатель.

Памятный знак установили на доме по бульвару Т. Шевченко № 14, где располагалась Первая киевская гимназия, в которой учился писатель.

Сейчас в здании находится сейчас кафедра Института филологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

На торжества по случаю открытия доски пришли председатель Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Олег Гаряга, представители Киевской городской государственной администрации, ректор Киевского национального университета им. Т. Шевченко Леонид Губернский, автор мемориальной доски скульптор Василий Маркуш, сотрудники литературно-мемориального музея М. Булгакова, студенты и жители района.

Напомним, в Хмельницком неизвестные облили красной краской камень с мемориальной доской Степану Бандере.