наверх
05.06.201721:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    В Киеве открыли новую мемориальную доску Булгакову

    (обновлено: )11710
    Памятный знак установили на доме по бульвару Т. Шевченко № 14, где располагалась Первая киевская гимназия, в которой учился писатель.
    Михаил Булгаков. Архивное фот
    wikipedia

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В Киеве открыли мемориальную доску писателю Михаилу Булгакову. Об этом сообщается на официальном сайте Шевченковской районной администрации в городе Киеве.

    shev.gov.ua
    Памятный знак установили на доме по бульвару Т. Шевченко № 14, где располагалась Первая киевская гимназия, в которой учился писатель.

    Памятный знак установили на доме по бульвару Т. Шевченко № 14, где располагалась Первая киевская гимназия, в которой учился писатель.

    Сейчас в здании находится сейчас кафедра Института филологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

    На торжества по случаю открытия доски пришли председатель Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Олег Гаряга, представители Киевской городской государственной администрации, ректор Киевского национального университета им. Т. Шевченко Леонид Губернский, автор мемориальной доски скульптор Василий Маркуш, сотрудники литературно-мемориального музея М. Булгакова, студенты и жители района.

    Напомним, в Хмельницком неизвестные облили красной краской камень с мемориальной доской Степану Бандере.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Исполнители теракта 3 июня в Лондоне: 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан
    Теракт на Лондонском мосту
    Давка в Турине
    Давка на футбольном матче в Италии: более тысячи раненых
    Дорога
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Штурм львовского облсовета
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве