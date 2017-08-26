Ссора по-киевски: мужчину ударили ножом в спину

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КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Ранее судимый ударил ножом в спину мужчину в Киеве, сообщают очевидцы.

"В супермаркете АТБ, что на Интерплощади, у двух молодчиков с другими двумя возник конфликт, который перерос в словесную перепалку. Уже на улице один из парней получил колотое ранение в спину", — сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Травмированный мужчина был госпитализирован.

"Инспекторы патрульной полиции изъяли видео с камер наблюдения супермаркета и задержали преступников, которые распивали алкогольные напитки неподалеку. Нападающими оказались те же мужчины, с которыми и возник конфликт в магазине", — уточнили очевидцы.

Человек, на которого указывают все факты, оказался судим по 185 УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе мужчина с мачете напал на военный патруль.