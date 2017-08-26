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    Киев

    Ссора по-киевски: мужчину ударили ножом в спину

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (627)

    (обновлено: )15141
    По данным свидетелей происшествия, в одном из супермаркетов близ Интернациональной площади у группы людей произошел конфликт с другими посетителями. Нападающих позднее задержали.
    В Киеве ножом в спину ударили мужчину
    Скриншот

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Ранее судимый ударил ножом в спину мужчину в Киеве, сообщают очевидцы.

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    Стынет кровь. Ужасающий криминал шокирует Украину

    "В супермаркете АТБ, что на Интерплощади, у двух молодчиков с другими двумя возник конфликт, который перерос в словесную перепалку. Уже на улице один из парней получил колотое ранение в спину", — сообщается в паблике "Киев Оперативный".

    Травмированный мужчина был госпитализирован.

    "Инспекторы патрульной полиции изъяли видео с камер наблюдения супермаркета и задержали преступников, которые распивали алкогольные напитки неподалеку. Нападающими оказались те же мужчины, с которыми и возник конфликт в магазине", — уточнили очевидцы.

    Человек, на которого указывают все факты, оказался судим по 185 УК Украины.

    Ранее сообщалось, что в Брюсселе мужчина с мачете напал на военный патруль.

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