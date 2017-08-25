В Брюсселе мужчина с мачете напал на военный патруль

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В Брюсселе вооруженный мачете мужчина напал на патрулирующих военных. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на местные СМИ.

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По его данным, нападавший был застрелен. Солдаты, на которых было совершено нападение, пострадали, однако, по предварительным данным, не получили серьезных ранений.

Некоторые очевидцы произошедшего заявили, что слышали выстрелы. Другие свидетели уточнили, что мужчина напал на двоих солдат. Место происшествия было оцеплено, туда прибыли медики.

Ранее сообщалось, что в парижском пригороде Леваллуа-Перре произошел наезд автомобиля. В результате пострадали шесть военнослужащих.