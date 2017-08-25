наверх
26.08.201701:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Брюсселе мужчина с мачете напал на военный патруль

    Тема:

    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме, Лондоне и Брюсселе (120)

    (обновлено: )149
    Как сообщается, патрулирующие военные пострадали, однако, по предварительным данным, не получили серьезных ранений. Место происшествия было оцеплено, туда прибыли медики.
    Мужчина с мачете напал на военный патруль в Брюсселе
    Thomas da Silva Rosa / Twitter

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В Брюсселе вооруженный мачете мужчина напал на патрулирующих военных. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на местные СМИ.

    Уличная драка в Нью-Йорке
    Канал Internet News на youtube
    Уличная драка в Нью-Йорке: в ход пошли мачете и мусорные баки

    Читайте также: Президент, флаг и слова

    По его данным, нападавший был застрелен. Солдаты, на которых было совершено нападение, пострадали, однако, по предварительным данным, не получили серьезных ранений.

    Некоторые очевидцы произошедшего заявили, что слышали выстрелы. Другие свидетели уточнили, что мужчина напал на двоих солдат. Место происшествия было оцеплено, туда прибыли медики.

    Ранее сообщалось, что в парижском пригороде Леваллуа-Перре произошел наезд автомобиля. В результате пострадали шесть военнослужащих.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Автомобили скорой помощи в РФ
    Падение автобуса с моста в России