Мужчина с ножом напал на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина атаковал с ножом двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, его задержали, сообщается вечером в пресс-релизе Скотланд-Ярда.

Уточняется, что правоохранители остановили мужчину с ножом, и во время задержания тот ранил их. Два офицера получили медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалось.

Читайте также: В Европе констатируют рост исламистской террористической угрозы

Ранее сообщалось, что военные патрульные в центре Брюсселя открыли огонь на поражение после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом в руках. Один из солдат получил легкое ранение лица, другой – руки. Им была оказана медицинская помощь. Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в бельгийской столицы в пятницу вечером. Нападавший, которым оказался выходец из Сомали, с тяжелым ранением был госпитализирован.

Читайте также: Лондон, Париж, Брюссель: новый теракт в Европе

Напомним, 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли 8 человек.