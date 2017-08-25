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    Мужчина с ножом напал на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне

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    Правоохранители остановили мужчину с ножом, и во время задержания тот ранил их. Два офицера получили медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалось.
    Полиция в Лондоне. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина атаковал с ножом двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, его задержали, сообщается вечером в пресс-релизе Скотланд-Ярда.

    Теракт в Барселоне
    Josep LAGO / AFP
    Ужас — не то слово. Теракт в Барселоне, свидетельства очевидцев

    Уточняется, что правоохранители остановили мужчину с ножом, и во время задержания тот ранил их. Два офицера получили медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалось.

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    Ранее сообщалось, что военные патрульные в центре Брюсселя открыли огонь на поражение после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом в руках. Один из солдат получил легкое ранение лица, другой – руки. Им была оказана медицинская помощь. Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в бельгийской столицы в пятницу вечером. Нападавший, которым оказался выходец из Сомали, с тяжелым ранением был госпитализирован.

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    Напомним, 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли 8 человек. 

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