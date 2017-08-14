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    Киев

    В Киеве пенсионер зарезал 35-летнего сына

    (обновлено: )15611
    В полиции сообщили, что покойный, будучи в нетрезвом состоянии, оскорблял и ударил своего отца, а тот, не сдержавшись, схватил нож и ударил им в грудь сына.
    На месте убийства мужчины в Киеве
    Полиция Киева, facebook

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители задержали пенсионера, который убил 35-летнего сына ножом в грудь, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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    "Происшествие имело место в квартире дома на проспекте Маяковского Деснянского района столицы. От врачей в милицию территориального управления полиции поступила информация о смертельное ножевое ранение местного жителя(…) Работникам полиции пенсионер сообщил, что накануне между ним и 35-летним сыном, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возник словесный конфликт. В разгар ссоры сын ударил отца кулаком в лицо. Тот, не сдержавшись, схватил нож и ударил им в грудь, после чего сразу вызвал скорую", — сообщает подробности полиция.

    Полицейские установили, что 61-летний киевлянин ранее привлекался к уголовной ответственности. По словам задержанного, его сын периодически выпивал и поднимал на него руку.

    По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

    Напомним, перестрелка с применением травматических пистолетов и карабина "Сайга" произошла вечером в четверг, 10 августа, на пляже "Дублянщина" в Полтаве. Ей предшествовала драка. В результате конфликта погиб мужчина, еще несколько человек, в том числе ребенок, были ранены.

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