Стрельба на курорте: в Акапулько убиты 4 человека

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. По меньшей мере четыре человека были убиты на тихоокеанском курорте Акапулько, который стал горячей точкой в современной Мексике. Об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

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По словам журналиста агентства, средь бела дня в воскресенье он увидел четыре тела на центральном бульваре Акапулько, в том числе и человека, лежащего на асфальте без признаков жизни с розовым полотенцем на лице. Пешеходы наблюдали с пешеходного моста, как полиция расчищает себе место.

Журналист отмечает, что некогда гламурный Акапулько настигла волна насилия – так же, как и всю Мексику. По официальным данным, в июне зарегистрировано 2234 убийства. В течение первых шести месяцев 2017 года начато расследование 12 155 убийств по всей стране, что на 31% больше за аналогичный период прошлого года.

Напомним, три человека госпитализированы после стрельбы, произошедшей в воскресенье утром в шведском городе Мальме.