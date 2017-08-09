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    Киев

    К скандальной заправке в Киеве прибыла группа людей в балаклавах

    Тема:

    Протесты по-киевски. Жители против АЗС (197)

    (обновлено: )48830
    По данным СМИ, возле АЗС собралась "кучка молодых людей в балаклавах и медицинских масках". Недовольные строительством киевляне не намерены покидать место протеста.
    Перекрытие улицы Ревуцкого на киевских Позняках из-за строительства АЗС, 9 августа 2017
    Укринформ

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. К киевской АЗС, дорогу возле которой вечером в среду перекрыли недовольные жители, прибыла группа молодых людей в балаклавах и медицинских масках.

    Перекрытие улицы Ревуцкого на киевских Позняках из-за строительства АЗС, 9 августа 2017
    lb.ua
    Бунт против скандальной заправки в Киеве: первые кадры с места протеста

    На улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы местные жители парализовали движение возле скандального строительства АЗС. В акции протеста принимают участие около 100 человек.

    "Возле АЗС собралась кучка молодых людей в балаклавах и медицинских масках. На месте дежурит машина патрульной полиции. Также приехала карета "скорой", — сообщает "Укринформ".

    По словам протестующих, улица будет заблокирована до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство.

    "Это мирный протест, направленный на то, чтобы защищать нашу улицу", — заявили они.

    Укринформ
    Перекрытие улицы Ревуцкого на киевских Позняках из-за строительства АЗС, 9 августа 2017

    В настоящее время движение перекрыто на углу Ревуцкого и Тростянецкой, чем заблокирован маршрут 18 автобуса. Машины, которые идут по Ревуцкого со стороны Здолбуновской, разворачиваются. 

    Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается несколько месяцев. Строительство сопровождалось митингами. Часть из них завершилась столкновениями. К настоящему времени заправка почти готова.

    Смотрите также: Ночное противостояние на парковке в Киеве

    Накануне киевляне перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа. Между местными жителями и правоохранителями произошли стычки.

    Смотрите также: Коммунальный коллапс, или Бунт на Харьковском шоссе в Киеве

    На минувшей неделе протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате была заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе. Жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро- и водоснабжения с 31 июля. Митингующие выложили на дорогу щитки, пару шин и бутылки с водой. Маршруты движения трамваев и автобусов были изменены. Позже жители и власти города достигли договоренности, и движение было разблокировано.

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