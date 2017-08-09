К скандальной заправке в Киеве прибыла группа людей в балаклавах

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. К киевской АЗС, дорогу возле которой вечером в среду перекрыли недовольные жители, прибыла группа молодых людей в балаклавах и медицинских масках.

На улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы местные жители парализовали движение возле скандального строительства АЗС. В акции протеста принимают участие около 100 человек.

"Возле АЗС собралась кучка молодых людей в балаклавах и медицинских масках. На месте дежурит машина патрульной полиции. Также приехала карета "скорой", — сообщает "Укринформ".

По словам протестующих, улица будет заблокирована до тех пор, пока власть не отреагирует на незаконное строительство.

"Это мирный протест, направленный на то, чтобы защищать нашу улицу", — заявили они.

Укринформ Перекрытие улицы Ревуцкого на киевских Позняках из-за строительства АЗС, 9 августа 2017

В настоящее время движение перекрыто на углу Ревуцкого и Тростянецкой, чем заблокирован маршрут 18 автобуса. Машины, которые идут по Ревуцкого со стороны Здолбуновской, разворачиваются.

Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается несколько месяцев. Строительство сопровождалось митингами. Часть из них завершилась столкновениями. К настоящему времени заправка почти готова.

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Накануне киевляне перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа. Между местными жителями и правоохранителями произошли стычки.

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На минувшей неделе протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате была заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе. Жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро- и водоснабжения с 31 июля. Митингующие выложили на дорогу щитки, пару шин и бутылки с водой. Маршруты движения трамваев и автобусов были изменены. Позже жители и власти города достигли договоренности, и движение было разблокировано.