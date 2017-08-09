Бунт против скандальной заправки в Киеве: первые кадры с места протеста

Около 100 жителей киевского района Позняки перекрыли улицу Ревуцкого в районе автозаправочной станции, выступая против ее строительства, сообщает LB.ua.

Люди считают АЗС опасной. Рядом со стройкой расположены несколько учебных заведений и озеро Солнечное.

Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается несколько месяцев. Строительство сопровождалось митингами. Часть из них завершилась столкновениями. К настоящему времени заправка почти готова.

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Накануне киевляне перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа. Между местными жителями и правоохранителями произошли стычки.