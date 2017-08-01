Голый мужчина в мусорном баке: в Киеве необычную "находку" приняли за бомбу

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КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Ночью полиция Киева обнаружила обнаженного мужчину в мусорнике возле заправки. Перед этим сотрудники АЗС вызвали правоохранителей, поскольку им показалось, что в баке находится бомба. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел возле заправки АNP в Оболонском районе города, в районе Пущи-Водицы (улица Городская). Сработала сигнализация от управления полиции охраны. Через минуты группа задержания на месте.

Когда правоохранители открыли контейнер, оттуда появился полностью обнаженный мужчина. По его словам, он из села Горенка, расположенного неподалеку и несколько часов назад на него напали трое и отобрали абсолютно все.

Полицейские отметили неадекватное поведение мужчины, которое не соответствует действительности. При этом запаха алкоголя от него не исходило. Не на камеру мужчина заявил: "Каждый кайфует как может. Вот для меня грибы" самоучитель "- вот это кайф". Его передали в руки врачей.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская". Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.