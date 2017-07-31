В Киеве автомобиль протаранил толпу людей

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Киеве, на Виноградаре, на пересечении улиц Гречко и Северо-Сырецкой, 31 июля водитель не справился с управлением и влетел в толпу людей. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Есть пострадавшие, но их количество и тяжесть травм пока не сообщается.

"С места аварии скорая госпитализировала пострадавших. ДТП оформлял патруль полиции", — говорится в сообщении.

На данный момент обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что микроавтобус, ехавший из Украины в Москву, столкнулся в среду с автомобилем ВАЗ в Калужской области: пять человек пострадали.