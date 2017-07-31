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    Киев

    В Киеве автомобиль протаранил толпу людей

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    Согласно информации, в результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие, но их количество и тяжесть травм пока не сообщается. ДТП оформлял патруль полиции.
    В Киеве автомобиль влетел в толпу людей
    dtp.kiev.ua / Facebook

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Киеве, на Виноградаре, на пересечении улиц Гречко и Северо-Сырецкой, 31 июля водитель не справился с управлением и влетел в толпу людей. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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    Есть пострадавшие, но их количество и тяжесть травм пока не сообщается.

    "С места аварии скорая госпитализировала пострадавших. ДТП оформлял патруль полиции", — говорится в сообщении.

    На данный момент обстоятельства аварии выясняются.

    Ранее сообщалось, что микроавтобус, ехавший из Украины в Москву, столкнулся в среду с автомобилем ВАЗ в Калужской области: пять человек пострадали.

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