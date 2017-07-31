Задержание советника посла РФ под Киевом: МИД направил ноту Москве

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. МИД Украины направил ноту протеста российской стороне в связи с задержанием под Киевом советника посла РФ в Украине Руслана Требунского, который, по словам задержавших его правоохранителей, был нетрезв, написала в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

"Направили ноту РФ относительно управления авто в состоянии алкогольного опьянения российским дипломатом. Грубое нарушение Венской конвенции, законов Украины", — заявила Беца.

Ранее Нацполиция Украины заявила, что правоохранители задержали Требунского, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, после проверки его отпустили.