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    Задержание советника посла РФ под Киевом: МИД направил ноту Москве

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    Флаг Украины и герб России
    Думская.net

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. МИД Украины направил ноту протеста российской стороне в связи с задержанием под Киевом советника посла РФ в Украине Руслана Требунского, который, по словам задержавших его правоохранителей, был нетрезв, написала в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

    "Направили ноту РФ относительно управления авто в состоянии алкогольного опьянения российским дипломатом. Грубое нарушение Венской конвенции, законов Украины", — заявила Беца.

    Ранее Нацполиция Украины заявила, что правоохранители задержали Требунского, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, после проверки его отпустили.

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