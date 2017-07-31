Смертельное ДТП под Киевом: микроавтобус влетел в фуру

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. На Житомирском шоссе на западном въезде в Киев произошло ДТП, в результате которого погиб человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

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Авария произошла у поста полиции. По словам правоохранителей, микроавтобус Renault влетел в припаркованный грузовик. ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса не справился с управлением.

Трое пострадавших пассажиров Renault в тяжелом состоянии забрала скорая. Один из пассажиров микроавтобуса — мужчина около 30 лет — погиб на месте.

В результате аварии на въезде в Киев образовался пятикилометровый затор.

Ранее сообщалось, что в Киеве, на Виноградаре, на пересечении улиц Гречко и Северо-Сырецкой, 31 июля водитель не справился с управлением и влетел в толпу людей.