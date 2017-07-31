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    Общество

    Баржу с арбузами запустили из Херсона в Киев

    (обновлено: )157
    С нового терминала возле города Голая Пристань отправилась баржа, которой четыре здешних фермерских хозяйства отправили в столицу Украины почти триста тонн только выращенной сладкой ягоды.
    Баржа с 250 тоннами арбузов отправилась из Херсонской области в Киев.
    Фото со страницы Херсонской облгосадминистрации

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Баржа с 250 тоннами арбузов 30 июля отправилась из Херсонской области в Киев, сообщается на сайте Херсонской ОГА.

    Фото со страницы Херсонской облгосадминистрации
    Баржа с 250 тоннами арбузов отправилась из Херсонской области в Киев

    Отправку первой баржи с арбузами проводили торжественно, ведь, как утверждают херсонские чиновники, это можно считать историческим событием, которое состоялось впервые за 14 лет.

    "Впервые в течение последних четырнадцати лет на Херсонщине смогли возобновить доставку арбузов в Киев водным транспортом. С нового терминала возле города Голая Пристань отправилась баржа, которой четыре здешних фермерских хозяйства отправили в столицу Украины почти триста тонн только выращенной сладкой ягоды", — отмечается в сообщении.

    Лабораторные тесты подтвердили, что херсонские арбузы экологически чистые.

    Напомним, в июне киевский мэр Виталий Кличко проинспектировал работу столичных пляжей и остался доволен результатом.

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