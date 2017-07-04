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    Общество

    Минздрав запустил интерактивную карту пляжей Украины

    (обновлено: )36
    На данный момент запрещено купаться на пляже Чорторый в Деснянском районе Киева; на пляже Правый берег в Запорожье; на пляже Приморского района Мариуполя; на пляжах Стрелка и Чайка в Николаеве; на пляже Радуга в Первомайске.
    Лодка на фоне моря. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения запустил в сети интерактивную карту, где обозначены нерекомендованные для купания пляжи и рекреационные зоны в Украине.

    Виталий Кличко проинспектировал работу пляжей
    УНИАН
    Как на Карибах: Кличко побывал на киевских пляжах

    По данным ведомства, качество воды в пределах этих пляжей не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).

    На данный момент запрещено купаться на пляже Чорторый в Деснянском районе Киева; на пляже Правый берег в Запорожье.

    А также нельзя купаться на пляже Приморского района Мариуполя; на пляжах Стрелка и Чайка в Николаеве; на пляже Радуга в Первомайске. 

    Карта обновляется каждую неделю. 

    Интерактивная карта, на которой обозначены нерекомендованные для купания пляжи и рекреационные зоны в Украине

    Напомним, в июне киевский мэр Виталий Кличко проинспектировал работу столичных пляжей и остался доволен результатом.

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