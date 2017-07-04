Минздрав запустил интерактивную карту пляжей Украины

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения запустил в сети интерактивную карту, где обозначены нерекомендованные для купания пляжи и рекреационные зоны в Украине.

По данным ведомства, качество воды в пределах этих пляжей не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).

На данный момент запрещено купаться на пляже Чорторый в Деснянском районе Киева; на пляже Правый берег в Запорожье.

А также нельзя купаться на пляже Приморского района Мариуполя; на пляжах Стрелка и Чайка в Николаеве; на пляже Радуга в Первомайске.

Карта обновляется каждую неделю.

Интерактивная карта, на которой обозначены нерекомендованные для купания пляжи и рекреационные зоны в Украине

Напомним, в июне киевский мэр Виталий Кличко проинспектировал работу столичных пляжей и остался доволен результатом.