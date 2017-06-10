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    В Киеве запустили таймер обратного отсчета до безвиза

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    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (498)

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    Мероприятии проходило на площади перед Администрацией президента, в нем приняли участие глава государства Петр Порошенко и глава представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.
    Порошенко и Мингарелли запустили символический таймер безвиза
    facebook.com/president.gov.ua

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу запустили таймер обратного отсчета за 12 часов до начала действия безвиза с ЕС, сообщает телеканал "112 Украина".

    Загранпаспорт
    УНИАН
    Где безвиз, там успех, а где визы – потери

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    Мероприятии проходило на площади перед Администрацией президента, в нем приняли участие глава государства Петр Порошенко и глава представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли.

    "Двери Европейского Союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа", — сказал Порошенко на церемонии.

    Напомним, в воскресенье, 11 июня, начинает действовать безвизовый режим Украины с Европейским Союзом.

    Ранее сообщалось, что Порошенко вместе с лидером соседней Словакии Андреем Киской встретятся в воскресенье на украинско-словацкой границе в связи с началом действия безвизового режима Украины с ЕС.

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