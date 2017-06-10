Угроза диктатуры для Украины вполне реальна - Ермолаев

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинцы, пережив за 10 лет две революции и убедившиеся в том, что это только ухудшило их жизнь, теперь демонстрируют терпение, однако в любой момент накопленное недовольство может "взорваться". В то же время украинский политикум находится в таком состоянии, что угроза установления диктатуры кажется вполне реальной. Об этом сказал политолог Андрей Ермолаев на пресс-конференции в Киеве.

Де-факто и де-юре

Вопрос о возможности введения диктатуры возник не случайно. Недавно заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что тот государственный строй, который есть сегодня на Украине, не в состоянии вывести страну из глубочайшего кризиса. "Я сторонник более жестких мер — диктатуры", — сказал чиновник.

Насколько это реально? Андрей Ермолаев считает, что — вполне.

"Это серьезнейший вопрос — настроения той части власти, которая держит в руках административные, политические рычаги", — отметил политолог.

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По его мнению, есть настроения существующую фактически автократическую власть (когда "решения принимаются в одном-двух кабинетах") превратить де-юре в диктатуру — возможно, путем введения особых мер, особого порядка политического правления.

Эксперт напомнил, что подобный опыт уже был, ведь когда-то "Леонид Кучма получил право на декреты"…

Опыт прошлых неудач

Говоря о состоянии общественного сознания, Андрей Ермолаев отметил, что на него оказывает влияние накопленный украинцами за последние годы опыт, но это опыт несбывшихся надежд.

"Сказывается негативный опыт прошлых неудач. Это две революции за последнее десятилетие, каждая из которых завершалась не тем, на что рассчитывали…", — сказал политолог.

Он добавил, что в результате при высочайшем уровне недоверия к носителям власти и к государственным институтам, что зафиксировано социологами, при всех экономических и социальных проблемах — украинцы проявляют терпение.

"Казалось бы, при таких критических показателях недоверия и разочарования во власти, в ее действиях, в ее решениях, традиционно ожидается, как это называется, "кипящий пар". Но… сейчас как раз общество демонстрирует определенную терпимость — прежде всего, из-за неуверенности в том, что очередные потрясения, да еще в условиях войны и новой нищеты вообще могут что-то решить. Надо отдать должное людям, которые уже научены собственной историей", — сказал Ермолаев.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Ермолаев. Архивное фото

В то же время, по его словам, есть у терпения границы: "пар может взорваться, причем резко возрастает фактор случайности", общество уязвимо.

"Мы были на грани в майские праздники, но, слава Богу, у наших граждан хватило ума не перейти черту, хотя желающие подраться были", — отметил Ермолаев.

Напомним, в День Победы национал-радикалы пытались сорвать марши в честь героев Великой Отечественной войны, в некоторых городах произошли стычки.

Есть запрос на перемены

Ермолаев подчеркнул, что результаты социологических опросов позволяют предположить: общество недовольно существующим положением вещей, и склонно искать "быстрый, но мирный путь". В частности, об этом говорит высокий уровень готовности участвовать в досрочных выборах.

"Это значит, что есть запрос на перемены. Люди терпят, они еще готовы выразить свою волю, изменить ситуацию… демократическим путем", — сказал эксперт, добавив, что в то же время политики не реагируют на этот запрос и не объясняют людям, что и в какой последовательности будет происходить, как выйти из кризиса.

К этому добавляется проблема лидерства в политике: "нет однозначных лидеров… впервые за многие годы нет ярких харизматов" ни среди левых, ни среди правых.

По определению Ермолаева, в политике сейчас "идет гонка на малой скорости", и в ней партии "будут использовать каждый политический и экономический повод для наращивания своего ресурса".

А поводов будет достаточно: вопросы земли, резонансные международные события…

По мнению Ермолаева, не случайно сейчас некоторые политики "пошли в телегерои… даже лидеры партий становятся шоуменами" — на этот путь их толкает надежда завоевать больше популярности.

Эксперт к таким методам относится отрицательно: "вместо того, чтобы работать с людьми, работать с аналитическими командами… часть политиков просто решила увеличить популярность за счет медиальной "попсы".

Новое двоевластие

Снижение доверия к властным институтам говорит о том, что "у власти — ситуация размытой ответственности".

"Парламент, который мало чем отличается от телешоу, правительство, которое давно уже потеряло признаки коалиционности, по сути, представлено деятельностью деятельности одного лица — премьер-министра… Но все это ведет к одному парадоксальному моменту — концентрации ответственности на президенте (Порошенко — Ред.). Люди воспринимают деятельность власти через деятельность президента. Многие проблемы, проколы теперь идентифицируются с деятельностью главы государства", — сказал Ермолаев.

Он также отметил, что в стране сложилось "новое двоевластие", наряду с кабинетом министров усилились определенные структуры — "в частности, большая часть политически сложных решений принимаются через работу и рекомендательные решения СНБО, которые затем вводятся в действия через решения президента".

Никто никому не верит

Что до возможного превращения нынешней автократии в некую диктатуру, то, по мнению политолога, этому способствует "нижайший уровень доверия внутри политического класса… политики, политические партии вообще перестали друг другу доверять".

"Фактически мы на грани внутренней политической войны", — констатировал Ермолаев. Он добавил, что и сейчас нормой стало использование силовых структур, экономические репрессии, при этом — "бьют не всех, а тех, кто мешает".

В то же время, подчеркнул эксперт, движение в сторону диктатуры показывает "боязнь и недоверие власти к собственному обществу".

Ермолаев отметил, что, по его мнению, путь к диктатуре или (второй вариант) попытка консервации нынешней ситуации — это дорога в никуда, а правильный было бы вовремя увидеть запрос общества (в том числе — запрос на мир) и вести политический диалог, чтоб "найти формулу коррекции курса".

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного Центром социальных исследований "София", подавляющее большинство (72,5%) опрошенных с той или иной степенью уверенности считает, что власть ведет страну в неправильном направлении, и только 18,3% респондентов придерживаются точки зрения, что власть ведет страну в однозначно правильном или скорее в правильном направлении.