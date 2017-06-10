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10.06.201710:46
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    Порошенко в субботу запустит "таймер безвиза"

    Тема:

    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (496)

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    В 11:45 Порошенко запустит символический "таймер безвиза" возле Администрации президента. В 20:30 глава государства примет участие в торжественном мероприятии по случаю запуска безвизового режима на Европейской площади.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    GENYA SAVILOV / AFP

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 10 июня, примет участие в мероприятиях по случаю запуска безвизового режима с ЕС, сообщает пресс-служба главы государства.

    Загранпаспорт
    УНИАН
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    По данным пресс-службы, в 11:45 Порошенко запустит символический "таймер безвиза" возле Администрации президента.

    Вечером, в 20:30 глава государства примет участие в торжественном мероприятии по случаю запуска безвизового режима на Европейской площади.

    Напомним, в воскресенье, 11 июня, начинает действовать безвизовый режим Украины с Европейским Союзом.

    Ранее сообщалось, что Порошенко вместе с лидером соседней Словакии Андреем Киской встретятся в воскресенье на украинско-словацкой границе в связи с началом действия безвизового режима Украины с ЕС.

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