Биометрический бум. В Киеве откроют крупнейший паспортный сервис

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Государственное предприятие "Документ" откроет 12 августа крупнейший в Украине паспортный сервис по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карточек.

Площадь нового центра — 1400 квадратных метров идет ремонт. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций.

"Получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи. Мы планируем, что новый центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, в день сможет принять более 1500 человек. Обещаем комфорт и быстроту оформления. До последнего ажиотажа, вызванного отменой безвизового режима, на все процедуры уходило не больше 20 минут", — рассказал "КП в Украине" руководитель пресс-службы "Документа" Владимир Полищук и добавил, что новый центр заработает в Киеве на третьем этаже универмага "Украина".

По его словам, из-за огромного количества людей, желающих оформить биометрические паспорта, увеличил пропускную способность харьковский "Паспортный сервис" — с 240 до 600 человек в день. Начаты работы по расширению такого же центра во Львове.

Новый центр в Киеве станет 26-м в сети "Паспортного сервиса".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявлял ранее, что Киев введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений.