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    Киев

    Биометрический бум. В Киеве откроют крупнейший паспортный сервис

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    Новый паспортный сервис станет 26-ым в Киеве. Планируется, что он сможет принять в день 1500 человек, а получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи.
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Государственное предприятие "Документ" откроет 12 августа крупнейший в Украине паспортный сервис по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карточек.

    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook
    На всех парах в гетто. Соцсети о биометрическом контроле на границе

    Площадь нового центра — 1400 квадратных метров идет ремонт. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций.

    "Получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи. Мы планируем, что новый центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, в день сможет принять более 1500 человек. Обещаем комфорт и быстроту оформления.  До последнего ажиотажа, вызванного отменой безвизового режима, на все процедуры уходило не больше 20 минут", — рассказал "КП в Украине" руководитель пресс-службы "Документа" Владимир Полищук и добавил, что новый центр заработает в Киеве на третьем этаже универмага "Украина".

    По его словам, из-за огромного количества людей, желающих оформить биометрические паспорта, увеличил пропускную способность харьковский "Паспортный сервис" — с 240 до 600 человек в день. Начаты работы по расширению такого же центра во Львове.

    Новый центр в Киеве станет 26-м в сети "Паспортного сервиса".

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявлял ранее, что Киев введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений.

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