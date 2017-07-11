Биометрика выеденного яйца и потери Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Россияне — под особым контролем

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил введение биометрического контроля для иностранцев, включая граждан РФ, на госгранице к 1 января 2018 года.

"Внедряется порядок пересечения государственной границы. Именно такое решение принял СНБО и соответствующие поручения получили все соответствующие органы государственной власти: обеспечить пересечение границы нашей страны по биометрическим паспортам, а также обязательное снятие биометрических данных – это касается в первую очередь отпечатков пальцев для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украины имеет соответствующее соглашение, т.е. понятно, что в первую очередь, это будет касаться российских граждан", — пояснил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Кроме того, граждан России с 2018 года будут пускать в Украину только после электронной регистрации. Турчинов отметил, что в Украине уже создается соответствующая техническая инфраструктура на всех пунктах пересечения границы, которая должна заработать не позднее, чем с начала следующего года.

Предварительная электронная регистрация граждан РФ предполагает внесение на специальный сайт личных данных, перечень которые будет определять Министерством иностранных дел.

"Для граждан Российской Федерации будет реализована электронная система предварительной регистрации, т. е. граждане Российской Федерации, которые имеют желание прибыть на территорию Украины, должны заранее зарегистрироваться и предоставить Министерству иностранных дел необходимые о себе данные", — сказал Турчинов.

Перед посещением Украины, каждый гражданин РФ должен будет указать цель поездки, время пребывания в стране, а также маршрут передвижения.

По словам секретаря СНБО, также вводится требование об обязательной регистрации граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины, в месте их временного пребывания, а также необходимость подачи информации о перемещении их по территории Украины.

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Однако для граждан РФ наличие биометрического паспорта не является проблемой. Концепция создания российских паспортно-визовых документов нового поколения была принята еще в 2005 году, а первые общегражданские "биопаспорта" 70-ой серии начали выдавать в 2006 году. Одной из причин для этого стало изменение порядка въезда в США и страны Западной Европы, вызванное усилением борьбы с террористической деятельностью. Бланки паспортов 70-ой серии закончились в конце июня 2011 года, когда был выдан "юбилейный" 10-миллионный биометрический загранпаспорт. Паспорта 70-ой и следующей, 71-ой серии отличаются от всех предыдущих более долгим, 10-летним сроком действия и современными способами защиты. Однако в то время владелец биометрического паспорта не имел веских оснований надеяться на безвизовый въезд или даже на существенное ускорение процесса получения виз. Ведь с точки зрения стран, подписавших и выполнивших требования Новоорлеанского соглашения, российский загранпаспорт содержал недостаточно информации, поскольку в нем отсутствовали, например, изображения отпечатков пальцев его владельца. Но уже с 1 января стал в полной мере соответствовать своему названию, так как при его оформлении необходимо снять отпечатки пальцев.

Решение о том, чтобы написать заявление на выдачу нового биометрического загранпаспорта или же выбрать загранпаспорт на старом, машиносчитываемом бумажном бланке, зависит только от гражданина. Кроме того гражданин РФ может законно иметь одновременно два действующих загранпаспорта, причем второй обязательно биометрический. Это даёт некоторые удобства часто путешествующим гражданам.

За оформление и выдачу биометрического паспорта россиянину необходимо заплатить государственную пошлину в размере 3 500 рублей (около 1500 грн), несовершеннолетнему гражданину до 14 лет - 1500 рублей (около 630 грн). С граждан России, проживающих в Калининградской области, госпошлина за выдачу биометрического паспорта вообще не взимается.

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Хитрый ход Турчинова

Политолог-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля считает, что ужесточение порядка пересечения границы Украины станет проблемой не для россиян, а для реализации данного решения СНБО.

"Нужны соответствующие технические возможности, чтобы не устроить большое столпотворение на границе. Если окажется так, что из-за этих процедур образуются большие очереди, это будет показателем не в пользу тех, кто решил ввести такие меры. Пробки на границах проиллюстрируют массовость этого потока и насколько эта идея несвоевременна и технически не продумана", — сказал Владимир Воля в комментарии РИА Новости Украина.

По словам политолога, ни одно государство не может принудить того или иного гражданина въезжать к себе по биометрическим паспортам, при этом, если Россия введет в ответ такие же требования, миллионы украинцев, которые находятся на территории Российской Федерации, могут оказаться заложниками ситуации и будут выдворены на родину.

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"Это будет провокация большого политического кризиса в Украине. Поэтому у меня вопрос: те, кто внедряют и продвигают сейчас эту идею, понимают, что таким образом они провоцируют внутри Украины?

Россия озвучила одну из гипотетических мер в ответ на действия Украины — также введение биометрики. Многие украинцы уехали в Россию еще по обычным паспортам, и им придется возвращаться на родину, чтобы оформить биометрический паспорт. Даже при наличии регистрации будет повод оправить для получения биометрического паспорта. Фактически, эти люди вернутся и будут голосовать, в отличие от тех украинцев, которые останутся в Европе. Получается, что эти миллионы Россия отправит голосовать против власти, которая ввела такие меры. Поэтому "Народный фронт", Турчинов перекинули все это на президента Петра Порошенко, а произойдет это все в канун очередных президентских выборов, и изменит электоральную ситуацию против президента", — заключил Воля.