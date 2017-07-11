На всех парах в гетто. Соцсети о биометрическом контроле на границе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина собирается по-новому контролировать въезд иностранцев: с нового года для иноземцев, пересекающих государственную границу планируют ввести биометрический контроль. Об этом на заседании СНБО заявил президент Петр Порошенко. "Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", — полагает гарант. Помимо этого Секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал создание реестра россиян в Украине: для граждан РФ, которые планируют въехать в Украину, со следующего года вводится механизм предварительной регистрации.

В украинском сегменте соцсетей такие планы украинского правительства вызвали нескончаемые споры: "Первый шаг к гетто уже сделан"; "ЕС Украине — безвиз. Украина ЕС — биометрический контроль"; "Просто гибридный визовый режим – без виз, но с ограничениями. Формально, конечно, визы нет, но в действительности это такое же ограничение, фильтр, как и виза". "Украина превратилась в проходной двор, так что биометрический контроль на границе — это замечательно", — есть среди украинцев и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook