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    Аналитика и комментарии

    На всех парах в гетто. Соцсети о биометрическом контроле на границе

    (обновлено: )54080
    Власти Украины решили ввести биометрический контроль за всеми пересекающими границу иностранцами. В украинском сегменте соцсетей такие планы СНБО уже назвали гибридным визовым режимом… Что еще пишут об этом сами украинцы?
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Украина собирается по-новому контролировать въезд иностранцев: с нового года для иноземцев, пересекающих государственную границу планируют ввести биометрический контроль. Об этом на заседании СНБО заявил президент Петр Порошенко. "Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", — полагает гарант. Помимо этого Секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал создание реестра россиян в Украине: для граждан РФ, которые планируют въехать в Украину, со следующего года вводится механизм предварительной регистрации.

    В украинском сегменте соцсетей такие планы украинского правительства вызвали нескончаемые споры: "Первый шаг к гетто уже сделан"; "ЕС Украине — безвиз. Украина ЕС — биометрический контроль"; "Просто гибридный визовый режим – без виз, но с ограничениями. Формально, конечно, визы нет, но в действительности это такое же ограничение, фильтр, как и виза". "Украина превратилась в проходной двор, так что биометрический контроль на границе — это замечательно", — есть среди украинцев и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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