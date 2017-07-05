Биометрические паспорта получили более 4 млн украинцев

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Государственная миграционная служба Украины по состоянию на 4 июля выдала в целом 4 млн 50 тыс. биометрических паспортов для выезда за границу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГМС Сергей Гунько.

"Всего с января 2015 года оформлено 4 млн 50 тыс. биометрических паспортов, 1 млн 651 тыс. биометрических паспортов выдано с 1 января 2017 года", — сказал Гунько.

Представитель ГМС также рассказал, что по состоянию на 4 июля выдано всего 731 тыс ID-карт, в том числе с начала 2017 года — 450 тыс.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.