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    Общество

    Биометрические паспорта получили более 4 млн украинцев

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    Европа открывает для украинцев свои границы (612)

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    Представитель ГМС также рассказал, что по состоянию на 4 июля выдано всего 731 тыс ID-карт, в том числе с начала 2017 года — 450 тыс.
    Биометрический паспорт
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Государственная миграционная служба Украины по состоянию на 4 июля выдала в целом 4 млн 50 тыс. биометрических паспортов для выезда за границу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГМС Сергей Гунько.

    Загранпаспорт
    УНИАН
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    "Всего с января 2015 года оформлено 4 млн 50 тыс. биометрических паспортов, 1 млн 651 тыс. биометрических паспортов выдано с 1 января 2017 года", — сказал Гунько.

    Представитель ГМС также рассказал, что по состоянию на 4 июля выдано всего 731 тыс ID-карт, в том числе с начала 2017 года — 450 тыс.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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