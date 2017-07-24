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    Киев

    На почве ревности: в Киеве мужчина порезал ножом свою подругу

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    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве (344)

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    До приезда полицейских потерпевшую госпитализировали в больницу с тяжелыми ножевыми травмами. Неподалеку от места происшествия сотрудники полиции задержали 67-летнего жителя Киевской области.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Елены Телиги мужчина порезал ножом сожительницу, сообщает ГУ Нацполиции  Киева.

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    До приезда полицейских потерпевшую госпитализировали в больницу с тяжелыми ножевыми травмами. Неподалеку от места происшествия сотрудники полиции задержали 67-летнего жителя Киевской области, который объяснил свои действия ревностью: он вернулся домой и застал свою подругу с другим мужчиной.

    Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

    Задержанному объявлено о подозрении в совершении вышеуказанного уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание – от пяти до восьми лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в столице 19-летний молодой человек на первом свидании убил женщину.

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