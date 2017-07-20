В Харькове жестоко убили таксиста

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В Харькове полиция устанавливает обстоятельства убийства таксиста. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила к правоохранителям сегодня, 20 июля, в 8:20.

Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области В Харькове зарезали таксиста

Тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в автомобиле на проспекте Героев Сталинграда.

По предварительной информации, погибший работал в одной из харьковских служб такси. Им оказался 47-летний мужчина.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.