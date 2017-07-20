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    Происшествия

    В Харькове жестоко убили таксиста

    (обновлено: )46
    По предварительной информации, погибший работал в одной из харьковских служб такси. Им оказался 47-летний мужчина.
    В Харькове зарезали таксиста
    Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В Харькове полиция устанавливает обстоятельства убийства таксиста. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила к правоохранителям сегодня, 20 июля, в 8:20.

    Тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в автомобиле на проспекте Героев Сталинграда.

    По предварительной информации, погибший работал в одной из харьковских служб такси. Им оказался 47-летний мужчина.

    По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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