В Харьковской области мужчина из ревности убил женщину и выбросил тело в реку

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. В Харьковской области в ходе внезапной ссоры мужчина из ревности задушил знакомую, тело расчленил и выбросил в реку Северский Донец, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Тридцать первого марта 55-летний житель города Изюм обнаружил в реке тело человека. На расстоянии около 5 метров от берега работники Изюмского отдела полиции обнаружили тело женщины в возрасте 20-40 лет, без головы и нижних конечностей", — говорится в сообщении.

Работники полиции установили, что погибшей является 38-летняя местная жительница, которая находилась в розыске как без вести пропавшая.

Сообщается, что в совершении убийства правоохранители разоблачили ранее судимого 60-летнего мужчину. Он родился и долгое время жил в Донецкой области, в 2015 году после освобождения из мест лишения свободы приехал к сестре в общежитие в Изюм. Злоумышленник не стал отрицать своей вины и признался в совершении преступления.

"Как выяснилось, в день трагедии 38-летняя местная жительница пришла к мужчине в гости. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора. Из-за ревности злоумышленник задушил гостью и перенес ее тело в кладовую. Через несколько дней мужчина решил избавиться от следов преступления. Для этого он перенес тело пострадавшей в свою комнату, снял с нее одежду, ножом и ножовкой расчленил тело. Затем злоумышленник в сумке вынес части тела к реке Северский Донец. А вернувшись домой, порвал большинство вещей женщины и выбросил вместе с ее мобильным телефоном в мусорный бак возле общежития", — уточнили в полиции.

У себя в комнате человек оставил ножи, которыми расчленил тело женщины, а ножовку с другими инструментами продал на рынке за 150 гривен.

Ранее сообщалось, что в столице 19-летний молодой человек на первом свидании убил женщину.