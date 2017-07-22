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    Отказала в близости. Российский студент избил девушку и убил ее дочь

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    По данным МВД РФ, 19-летняя девушка вечером в пятницу вместе с двумя приятелями у себя дома в Камышине выпивала и принимала токсичные вещества. Один из приятелей избил ее и ударил по голове ее одномесячного ребенка.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. В Волгоградской области задержан студент колледжа, который подозревается в избиении отказавшей ему в интимной близости девушки и убийстве ее новорожденной дочери, сообщает в субботу МВД РФ.

    Пистолеты. Архивное фото
    пресс-служба СБУ
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    По данным СУСК по региону, 19-летняя девушка вечером в пятницу вместе с двумя приятелями у себя дома в Камышине выпивала и принимала токсичные вещества. Как утверждает ведомство, один из парней стал склонять молодую женщину к близости, но, получив отказ, "накинулся на нее с кулаками", а затем, услышав детский плач, трижды ударил ее одномесячного ребенка по голове. Второй гость вызвал скорую помощь. Пострадавшие были госпитализированы с травмами головы, но спасти жизнь младенца не удалось, отмечается в сообщении.

    "Подозреваемый был задержан спустя несколько часов после совершения им особо тяжкого преступления оперативными сотрудниками городского отдела полиции", — говорится в сообщении следствия.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, решается вопрос об аресте мужчины.

    По данным МВД РФ, подозреваемым оказался 17-летний студент колледжа, он сознался в содеянном.

    Ранее сообщалось, что в Белой Церкви парень пытался изнасиловать незнакомку в кустах.

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