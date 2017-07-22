Число убитых палестинцем на Западном берегу израильтян возросло

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Вооруженный ножом палестинец убил трех израильтян, проникнув в жилой дом в одном из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщили военные и медики.

Нападение произошло после целого дня массовых арабо-мусульманских протестов, который вылились в столкновения с израильской полицией и унесли в Иерусалиме жизни трех палестинцев.

"Пострадали четыре человека, в том числе трое были убиты, одна женщина эвакуирована в реанимацию в состоянии от среднего до тяжелого", — сказано в сообщении скорой помощи.

Погибшие — двое мужчин 40 и 60 лет, а также 60-летняя женщина. Раненой также около 60 лет. Первоначально сообщалось о двух убитых и двух раненых в теракте.

idf.il Нападение палестинца на израильтян на западном берегу реки Иордан

По сведениям армейской пресс-службы, террорист проник в частный жилой дом в еврейском поселении Неве-Цуф к северо-западу от Рамаллаха — административного центра палестинских территорий. Военные говорят, что обезвредили нападавшего, но не уточняют, был он убит или ранен.

Читайте также — Жестко и жестоко: Украину накрыла эпидемия запредельного криминала

Местные СМИ опознали в нем 19-летнего палестинца из деревни Хобар под Рамаллахом.