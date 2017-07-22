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    В мире

    Число убитых палестинцем на Западном берегу израильтян возросло

    Тема:

    На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю (488)

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    Нападение произошло после целого дня массовых арабо-мусульманских протестов, который вылились в столкновения с израильской полицией. Все убитые - пожилые люди.
    Израильские военные на месте теракта на Западном берегу
    idf.il

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Вооруженный ножом палестинец убил трех израильтян, проникнув в жилой дом в одном из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщили военные и медики.

    Стрельба у Храмовой горы в Иерусалиме
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    Стрельба у Храмовой горы в Иерусалиме: двое полицейских погибли

    Нападение произошло после целого дня массовых арабо-мусульманских протестов, который вылились в столкновения с израильской полицией и унесли в Иерусалиме жизни трех палестинцев.

    "Пострадали четыре человека, в том числе трое были убиты, одна женщина эвакуирована в реанимацию в состоянии от среднего до тяжелого", — сказано в сообщении скорой помощи.

    Погибшие — двое мужчин 40 и 60 лет, а также 60-летняя женщина. Раненой также около 60 лет. Первоначально сообщалось о двух убитых и двух раненых в теракте.

    idf.il
    Нападение палестинца на израильтян на западном берегу реки Иордан

    По сведениям армейской пресс-службы, террорист проник в частный жилой дом в еврейском поселении Неве-Цуф к северо-западу от Рамаллаха — административного центра палестинских территорий. Военные говорят, что обезвредили нападавшего, но не уточняют, был он убит или ранен.

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    Местные СМИ опознали в нем 19-летнего палестинца из деревни Хобар под Рамаллахом.

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