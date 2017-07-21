Расследование громких убийств закончится при следующей власти — Бортник

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Со дня убийства известного журналиста Павла Шеремета 20 июля исполнился год. Дело получило широкий резонанс.

За любую информацию, которая будет способствовать раскрытию убийства, полиция пообещала даже выплатить 200 тысяч гривен. Впрочем, конкретных результатов пока нет.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил, что следователи допросили более 1800 человек по делу об убийстве Шеремета. Получили доступ к информации 19 тысяч абонентов мобильной связи.

В чем причина того, что расследование убийства Павла Шеремета не сдвинулось с мертвой точки, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, які перспективи розкриття цього злочину?

— Поки що, я вважаю, що перспектив немає. Ми бачимо, що, на жаль, за цей рік, який пройшов від трагічної смерті Павла Шеремета, слідство не наблизилося суттєво до розкриття цього злочину. Я думаю, що цей злочин, як і всі інші резонансні вбивства, політичні вбивства в Україні, Вороненкова, Грабовського, Олеся Бузини, всі ці речі будуть розслідувані лише в наступному політичному циклі, коли від вдали відійдуть люди, які є сьогодні частиною політичного процесу. Повториться ситуація зі справою Гонгадзе. Коли неможливо її було розслідувати в епоху Кучми, але пізніше все ж таки якась, хоча б три крапки в цій справі, хоча б в частині виконавців вдалося поставити в наступних політичних циклах.

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З огляду на юридичні аспекти, як ви вважаєте, розслідування ефективне на сьогодні чи справа перетворюється у висяк?

— Висяк… Складно, звичайно, повністю характеризувати цю справу, не маючи доступу до матеріалів слідства. Але разом з тим, мені здається, що слідство має відповісти на кілька важливих запитань. Перше запитання — чому детально не розглядаються всі можливі версії. Сьогодні колишній генпрокурор Шокін сказав, наприклад, що він відкидає російську версію, вважає, що все-таки замовники цього вбивства знаходяться в Україні. Чомусь ця версія недопрацьовується сьогодні. По-друге, чому не опитані всі можливі свідки? Я, наприклад, знаю, що людина, яка намагалася врятувати Павла Шеремета, була першою на місці події, і там є знамените відео, коли чоловік у білій сорочці намагається витягнути ще живого Павла Шеремета з автомобіля, ця людина до цього часу належним чином не допитана, не опитана. І третє питання, про що вдалося з'ясувати журналістам в своєму розслідувані. Це стосовно можливої ролі колишнього чи нинішнього працівника СБУ в цих подіях, якого вдалося встановити. І дуже багато таких питань, на які немає прозорих, чітких відповідей, які б жодним чином не порушили б таємницю слідства.

У МВС заявляють, що неможливо сьогодні оприлюднити, як вимагає суспільство, більше деталей чи розкрити якісь напрацювання слідчих, бо це може зашкодити справі.

— Тут частково з цим можна погодитися в частині тій, що дійсно будь-який замовний злочин вкрай складний для розслідування, адже його планують і виконують професіонали. Але мені видається, що окрім безпосередньо пошуку виконавців, сьогодні слідство має дуже наполегливо і дуже детально зайнятися пошуком і з'ясуванням мотивів, пошуком і встановленням замовників цього злочину. Це набагато важливіше, ніж пошук виконавців, які вже, може, і не живі, і які за великим рахунком кардинально не впливають на встановлення справедливості в цій справі.

Лунають пропозиції шукати замовників в українській владі. Ви з цим згодні?

— Саме так. Сьогодні про це говорив колишній генпрокурор, який, мабуть, добре і краще від нас в крайньому разі поінформований із цих питань. Мені видається, що всі версії треба досліджувати — і економічну, і професійну, журналістську версію, і політичну версію, і кримінальну, і особистісну версію. Всі ці версії в однаковій мірі сьогодні треба досліджувати. Не можна зводити сьогодні слідство до кількох заполітизованих версій.

Як ви вважаєте, вбивство Павла Шеремета можна вважати політичним?

— Думаю, що вірогідніше за все, на жаль, цю людину вбили за його професійну діяльність, через те, що він мав або збирався оприлюднити ту чи іншу інформацію. Тобто ця версія виглядає сьогодні, мені здається, більш-менш аргументованою.

Раніше голова Нацполіції Сергій Князєв заявляв, що на цій темі дуже багато спекуляцій. Окрім цього, має місце умисне створення певного ажіотажу в інтересах різних політичних груп. Цю заяву як ви прокоментуєте?

— Ця заява може мати місце. Але справа в тому, що ці спекуляції виростають з невизначеності, якої, на жаль, сьогодні дотримується слідство. Тобто від того, що слідство ефективно не спрацювало за рік, з цього, безумовно, різного роду спекуляції і домисли, і плітки з цього проростають. Це об'єктивний процес. Не хотілося б порівнювати, але у справі Нємцова є особи засуджені до 20 років позбавлення волі. І безумовно, в такому разі поле для спекуляцій набагато менше. Хотілося б, щоб в нас також люди, хоча б виконавці цього злочину вже були б засуджені.

З огляду на світову практику розслідування подібних професійних замовних вбивств, якими будуть результати цього розслідування?

— Справа Кеннеді, за великим рахунком, в ній крапка до цього часу не поставлена, про вбивство президента США. Тому, звичайно, частина злочинів, які вчиняються професійними вбивцями, з політичних мотивів, вони залишаються не розслідуваними назавжди. На жаль, чим більше проходить часу, тим менше вірогідність розслідування замовних злочинів. Навіть у кримінології є абсолютна пропорція — чим більше проходить часу, тим менший відсоток, на жаль, розкриття цих злочинів. І чим довше буде тривати слідство без певних результатів по Шеремету, тим більше буде, на жаль, вірогідність того, що ми ніколи не дізнаємося правди про цю справу.

Ранее юрист Евгений Лосовский в эфире "ГС" заявил, что ошибки, допущенные следствием в деле Шеремета, исправить практически невозможно из-за потери времени.

Также адвокат Елена Карнаух заявила в эфире Голоса Столицы, что несколько месяцев хватило бы, чтобы провести самые сложные экспертизы, учитывая резонанс дела.