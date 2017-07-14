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    В Киеве 19-летний парень на первом свидании зарезал женщину

    (обновлено: )44101
    По данным полиции, молодой человек, который является уроженцем Сумской области и работает в столице разнорабочим, познакомился с 50-летней женщиной на сайте знакомств.
    В Киеве 19-летний парень на первом свидании зарезал женщину
    Скриншот

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева произошло убийство женщины, по уголовному производству задержан 19-летний подозреваемый, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

    "Мертвую квартирантку с признаками насильственной смерти обнаружил ночью хозяин квартиры. 43-летний киевлянин объяснил: помещение снимает его знакомая. Вечером он пришел, а входная дверь была открыта, на полу лежала квартирантка с ножевыми ранениями", — говорится в сообщении.

    Потерпевшая — 50-летняя уроженка Киевской области. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, она получила колото-резаные раны шеи и тела. Криминалисты, которые осматривали помещение, сделали вывод: женщина сама впустила преступника, так как замок входной двери не поврежден.

    Правоохранители установили круг знакомых потерпевшей и вышли на подозреваемого. 19-летний уроженец Сумской области был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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    Молодой человек, который работает в столице разнорабочим и проживает в общежитии, рассказал правоохранителям, что познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. "Поговорили по телефону, договорились о встрече. Во время общения он подумал, что знакомая похитила у него деньги, началась ссора — и молодой человек нанес женщине несколько ударов ножом по телу и перерезал шею", — уточнили в полиции.

    Следственно-оперативная группа изъяла у молодого человека вещи потерпевшей: мобильный телефон, двое часов, флешку и деньги. Молодой человек сознался в совершении преступления.

    Ранее сообщалось, что а Киеве мужчина убил сожительницу и распорол себе живот.

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