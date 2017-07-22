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    Аналитика и комментарии

    Стабилизация власти и "убийство" Рады. Итоги политического сезона

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    Для стабилизации своей власти руководителям страны пришлось фактически "убить" парламент, лишить его реальной силы, а также пожертвовать рейтингами, отмечают эксперты. Теперь же задача власти — политически "дожить" до 2019 года.
    Верхоная Рада
    УНИАН

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Верховная Рада ушла на каникулы — закрыла стартовавшую в феврале сессию. Вместе с отправившимися отдыхать депутатами, можно сказать, закончился и активный политический сезон. Его итоги на круглом столе в пресс-центре РИА Новости Украина подвели политические эксперты.

    "Задача власти — дожить до выборов"

    Выборы в Верховную Раду. Архивное фото
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
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    Сегодня в Украине, по сути, отсутствует парламент как таковой, как функция,  заявила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко. Вместо этого, уверена она, есть лишь функция "голосования президентских инициатив под давлением, в первую очередь, со стороны правоохранительных структур". 

    "Потому что уже ни парламентский контроль ни осуществляется, ни контроль парламента над правительством… Парламент признается в собственной неспособности ни на что и последние резонансные голосования, которые мы видели, происходят, уже очевидно, что под давлением. А тот набор фракций, который голосует, далек от того, что принято называть коалицией", — сообщила Дьяченко. 

    По ее мнению, сейчас главная задача власти — президента, его политической силы и главного партнера по коалиции – "Народного фронта", — дожить до 2019 года, дожить до выборов, "а дальше – посмотрим". 

    "Это же – главная цель. Никаких стратегических изменений, никаких ярких шагов и концепций, я думаю, мы не увидим. Сохраниться, дожить до выборов и каким-то образом перейти через эти выборы… Поэтому у второй части коалиции ("Народного фронта"), конечно же, под большим сомнением, что в планы входит идти на выборы – даже очередные. Потому что, сконцентрировав огромное количество военного ресурса и полностью растеряв рейтинг, вряд ли у "Народного фронта" входит в планы передача власти мирным путем в 2019 году", — сказала эксперт. 

    Дорогая цена стабилизации власти

    Прошедший политический цикл власть может занести себе в актив, уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Правительство, отметил он, выстояло, при этом пришлось нарушить несколько норм Конституции, норм законодательства, но оно выстояло. Генеральный прокурор – выстоял. Экономика, в какой-то мере, стабилизировалась и показывает эффект отскока от низкой базы, в первом квартале – рост 2,5%, сообщил политолог. 

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Проблемы международной изоляции – безусловно есть, но все же последние недели были успешными в плане многочисленных визитов в Украину, в плане встречи с Трампом, и я думаю, что проблема этой изоляции стабилизировалась на какой-то точке. В ближайшее время не стоит ожидать ухудшения международного положения Украины. Возможно это только в случае, если Россия и Украина договорятся", — подчеркнул эксперт. 

    Власть, в принципе, стабилизировалась, продолжил он. 

    "Да, для этого пришлось убить парламент. В парламентско-президентской республике убили парламент, действительно, его не существует сегодня. Он какой-либо роли в системе власти не выполняет. Вся власть сконцентрирована у президента и правительства, и, к сожалению, от Конституции 1996 года за последние 2 года правительство практически отказалось – просто отказалось, особенно от социальных и политических положений. Очевидно, нужна уже новая Конституция. Но это цена стабилизации власти", — сказал политолог.

    "Осенью страну ждет период потрясений"

    К осени Украина выходит на очередной Рубикон, отметил Бортник: "это, прежде всего, непопулярные пенсионная, медицинская, аграрная реформа и приватизация и коррупция, о которых нам говорит сегодня МВФ". 

    Всегда в соцсетях. Порошенко общается под чужими именами. Видео
    NewsOne/Youtube
    "Всегда в соцсетях". Порошенко общается под чужими именами

    "Это будет, безусловно, Рубикон для власти. Как власть перейдет этот Рубикон реформ …. и, конечно, "Минска", от этого, на самом деле, будут зависеть и перспективы выборов. Если эти реформы станут камнем преткновения и расколют президента и правительство, или расколют "Народный фронт" и Блок Петра Порошенко – выборы будут досрочными, в 2018 году. Если они все-таки смогут договориться по результатам этих реформ, выборов раньше 2019 года ожидать не стоит", — сообщил эксперт. 

    А кроме убийства парламента за стабилизацию власти приходится платить рейтингами, добавил он. 

    "Вся социология сегодня показывает уровень поддержки власти на уровне от 2 до 10%. Поэтому, даже при всем желании, какой-либо тоталитарный режим в Украине сегодня не возможен, потому что диктатор должен быть популярен. Но хаос и радикализм на улицах – это, к сожалению, возможно. И сегодня это ключевые вызовы и риски для украинского общества на фоне полураспада государственного управления и на фоне низкой легитимности власти, которую мы сегодня видим по всем направлениям", — предупредил Бортник.

    А Елена Дьяченко прогнозирует, что осенью Украину ждет период потрясений, "окончательная потеря статуса социального государства, закручивание гаек в экономическом плане, рост тарифов, который, очевидно, произойдет осенью". 

    "И это все ляжет на плечи украинского народа, а украинский политикум, как всегда, будет говорить, что ничего не происходит и что все в порядке вещей", — подытожила эксперт.

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