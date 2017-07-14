В Киеве внедорожник провалился под новый асфальт

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Внедорожник в четверг провалился под асфальт, который неделю назад был уложен в районе пешеходного перехода в Киеве.

Инцидент произошел на въезде на Русановские сады, сообщил композитор Владимир Быстряков.

"Перед тем неделю клали новый асфальт, но видно — "недокЛали". Вместо буквы "л" в этом слове спокойно можно ставить букву "р", — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, спустя некоторое время напротив внедорожника столкнулись две машины, "водители которых засмотрелись на всю эту провалившуюся "радость".

Владимир Быстряков/Facebook, 14 июля 2017

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