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    Происшествия

    Во Львовской области грузовик влетел в микроавтобус, есть жертвы

    (обновлено: )1810
    ДТП произошло вблизи села Давидов: водитель "ЗИЛа" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot под управлением жителя Львова. Водитель погиб, еще трое травмированы.
    Оформление ДТП. Архивное фото
    ГАИ Украины

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В результате столкновения грузовика с микроавтобусом на автодороге Киев — Чоп во Львовской области погиб один человек, трое госпитализированы, сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

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    Согласно сообщению, ДТП произошло накануне вечером вблизи села Давидов: водитель автомобиля "ЗИЛ 431412" —  житель села Ямполь, 1964 года рождения — не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot под управлением львовянина, 1949 года рождения.

    Вследствие аварии водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия, а его пассажиры, включая двоих малолетних детей (2004 и 2005 годов рождения), получили травмы и были госпитализированы.

    Вечером в воскресенье в Городке Львовской области столкнулись автомобили Renault Trafic и Mercedes 124. В результате ДТП один человек погиб и еще 10 травмированы. 

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