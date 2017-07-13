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    Военнослужащий ВМС погиб в ДТП в Херсонской области

    (обновлено: )16
    Сообщается, что в результате ДТП, произошедшего в Херсонской области с участием личного состава ВМС ВС Украины, погиб матрос-контрактник военной службы.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Один военнослужащий военно-морских сил Украины погиб и трое пострадали в результате ДТП в Херсонской области, сообщила в четверг пресс-служба ВМС ВС Украины.

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    "В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Херсонской области с участием личного состава ВМС ВС Украины, погиб матрос военной службы по контракту Максим Клусов", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, еще трое военнослужащих получили телесные повреждения, их доставили в больницу.

    С целью выяснения всех обстоятельств, которые привели к ДТП, назначено служебное расследование.

    Ранее сообщалось, что в Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных сил Украины.

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