Военнослужащий ВМС погиб в ДТП в Херсонской области

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Один военнослужащий военно-морских сил Украины погиб и трое пострадали в результате ДТП в Херсонской области, сообщила в четверг пресс-служба ВМС ВС Украины.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Херсонской области с участием личного состава ВМС ВС Украины, погиб матрос военной службы по контракту Максим Клусов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще трое военнослужащих получили телесные повреждения, их доставили в больницу.

С целью выяснения всех обстоятельств, которые привели к ДТП, назначено служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных сил Украины.