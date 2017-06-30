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    В Киеве напали на пассажирский автобус, следовавший в Одессу

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    Рост криминала в Украине (256)

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    По данным СМИ, группа из нескольких человек, одетых в черное, разбили стекла в автобусе и скрылась с места происшествия. В результате нападения пострадали люди, однако точное их число пока неизвестно.
    Нападение на пассажирский автобус в Киеве
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева группа из семи — восьми человек разбила стекла в пассажирском автобусе, который направлялся в Одессу, сообщает "Киев Оперативный".

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    По данным издания, все нападавшие были одеты в черную одежду.

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    "29.06.2017, примерно в 22:00, на парковке ВДНХ (НК "Экспоцентр" — Ред.), неизвестные подбежали к автобусу BK1926BA, который осуществлял нерегулярные перевозки и должен был выезжать с минуты на минуту в город Одесса, разбили несколько окон, а затем скрылись в неизвестном направлении. Предварительно было 7-8 человек, все в черном", — говорится в сообщении.

    Киев Оперативный
    Нападение на пассажирский автобус в Киеве

    Также отмечается, что в результате хулиганских действий пострадали несколько человек.

    Издание подчеркивает, что "в автобусе были обычные люди, некоторые с маленькими детьми". На месте происшествия работают экипажи правоохранителей, рейс отложен. 

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