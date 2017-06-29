Названа дата прощания с погибшим в Киеве офицером разведки

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Прощание с погибшим офицером разведки Министерства обороны Украины Максимом Шаповалом состоится 30 июня в Киеве, сообщил журналист Роман Бочкала.

"Прощание с Максимом Шаповалом состоится в пятницу в Доме офицеров с 10.00 до 12.00", – написал он на своей странице в Facebook.

Сотрудник главного управления разведки МО полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины. Ранее в Нацполиции заявили, что взрывное устройство было заложено в нижней части автомобиля.