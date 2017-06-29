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    Киев

    Названа дата прощания с погибшим в Киеве офицером разведки

    Тема:

    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве (254)

    (обновлено: )46
    Прощание с Максимом Шаповалом состоится в пятницу в Доме офицеров с 10.00 до 12.00. Он погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. Открыто уголовное производство по статье "теракт".
    Погибший офицер разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал
    УНИАН

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Прощание с погибшим офицером разведки Министерства обороны Украины Максимом Шаповалом состоится 30 июня в Киеве, сообщил журналист Роман Бочкала.

    Взрыв авто в Киеве
    УНИАН
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    "Прощание с Максимом Шаповалом состоится в пятницу в Доме офицеров с 10.00 до 12.00", – написал он на своей странице в Facebook.

    Сотрудник главного управления разведки МО полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины. Ранее в Нацполиции заявили, что взрывное устройство было заложено в нижней части автомобиля.

    Правоохранители установили, что взрывное устройство было заложено в салоне его автомобиля Mercedes-Benz.
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