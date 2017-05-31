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    Стадион "Динамо" в Киеве капитально отремонтируют

    (обновлено: )39
    После ремонта вместимость стадиона останется неизменной - 16 тыс. 800 зрителей. Также будут сохранены привычные голубые и белые цвета на трибунах стадиона.
    Стадион Динамо в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского начался капитальный ремонт, заявил директор стадиона Юрий Пихтовников, сообщает сайт футбольного клуба "Динамо".

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    По его словам, необходимость проведения капитального ремонта возникла по двум причинам: "Необходимо в силу возраста и техническое состояние обновить, и внешний вид, и "внутренности" арены. Еще один важный фактор — проведение на нашем стадионе в мае следующего года финала женской Лиги чемпионов".

    "Планируем заменить все сиденья на стадионе, кроме тех, которые в центральном секторе с откидными спинками. Таких 1,5 тыс. штук, они в очень хорошем состоянии и менять их нет смысла. Остальные 15 тыс. 300 подлежат замене. Ремонтируем ступеньки, которые находятся под сиденьями, металлические каркасы, на которых устанавливаются сиденья, все лестницы в чаше стадиона, подпорные стенки. Все это потом будет заново окрашено и приобретет приятный вид", — отметил директор стадиона.

    Вместимость стадиона при этом останется неизменной — 16 тыс. 800 зрителей. Также будут сохранены привычные голубые и белые цвета на трибунах стадиона.

    "Неизменными останутся и надписи на виражах "1927" и "Киев". Кроме этого, заменим дорожки по периметру футбольного поля. Резиновое покрытие закуплено в Италии, производитель тот же, что и нынешнего покрытия, но качество на порядок выше. Его толщина 6 миллиметров, оно значительно более износоустойчиво и выполнено в двух цветах — темно-синем и голубом. Все это заметно освежит внешний вид стадиона, придаст ему яркие краски", — отметил он.

    Напомним, для зрительских трибун Евровидения в Киеве были привезены кресла, позаимствованные со стадиона "Арена Львов".

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