Стадион "Динамо" в Киеве капитально отремонтируют

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского начался капитальный ремонт, заявил директор стадиона Юрий Пихтовников, сообщает сайт футбольного клуба "Динамо".

По его словам, необходимость проведения капитального ремонта возникла по двум причинам: "Необходимо в силу возраста и техническое состояние обновить, и внешний вид, и "внутренности" арены. Еще один важный фактор — проведение на нашем стадионе в мае следующего года финала женской Лиги чемпионов".

"Планируем заменить все сиденья на стадионе, кроме тех, которые в центральном секторе с откидными спинками. Таких 1,5 тыс. штук, они в очень хорошем состоянии и менять их нет смысла. Остальные 15 тыс. 300 подлежат замене. Ремонтируем ступеньки, которые находятся под сиденьями, металлические каркасы, на которых устанавливаются сиденья, все лестницы в чаше стадиона, подпорные стенки. Все это потом будет заново окрашено и приобретет приятный вид", — отметил директор стадиона.

Вместимость стадиона при этом останется неизменной — 16 тыс. 800 зрителей. Также будут сохранены привычные голубые и белые цвета на трибунах стадиона.

"Неизменными останутся и надписи на виражах "1927" и "Киев". Кроме этого, заменим дорожки по периметру футбольного поля. Резиновое покрытие закуплено в Италии, производитель тот же, что и нынешнего покрытия, но качество на порядок выше. Его толщина 6 миллиметров, оно значительно более износоустойчиво и выполнено в двух цветах — темно-синем и голубом. Все это заметно освежит внешний вид стадиона, придаст ему яркие краски", — отметил он.

Напомним, для зрительских трибун Евровидения в Киеве были привезены кресла, позаимствованные со стадиона "Арена Львов".