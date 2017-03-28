В Шанхае горит футбольный стадион на 33 тыс мест

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина, Иван Булатов. В Шанхае загорелся футбольный стадион "Хункоу" вместимостью 33 тысячи человек, сообщает сайт "Дунфан ван".

По данным администрации шанхайского метро, ближайшие к стадиону выходы из подземки были перекрыты.

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В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные. На фотографиях, которые публикует сайт, видны столбы густого дыма и языки пламени в одной из частей стадиона. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала. Причина возгорания устанавливается.

eastday.com Масштабный пожар на стадионе в Шанхае

Стадион "Хункоу" является домашней ареной футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа".