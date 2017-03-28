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    В Шанхае горит футбольный стадион на 33 тыс мест

    (обновлено: )24
    В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные, ближайшие к стадиону выходы из подземки были перекрыты. Причина возгорания устанавливается.
    Масштабный пожар на стадионе в Шанхае
    eastday.com

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина, Иван Булатов. В Шанхае загорелся футбольный стадион "Хункоу" вместимостью 33 тысячи человек, сообщает сайт "Дунфан ван".

    По данным администрации шанхайского метро, ближайшие к стадиону выходы из подземки были перекрыты.

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    В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные. На фотографиях, которые публикует сайт, видны столбы густого дыма и языки пламени в одной из частей стадиона. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала. Причина возгорания устанавливается.

    eastday.com
    Масштабный пожар на стадионе в Шанхае

    Стадион "Хункоу" является домашней ареной футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа".

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